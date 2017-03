Concertone al femminile con le scarpette rosse

Un concerto al femminile... con artiste di grande spessore: pezzi da Novanta per intenderci si sono esibite all'Arena di Verona davanti a un mare di donne. Lo spettacolo è andato in onda domenica sera su Canale 5.

“Amiche in Arena” ideato da Loredana Bertè con la direzione artistica di Fiorella Mannoia per combattere il femminicidio e la violenza sulle donne. Un'iniziativa bella come lo sono state le canzoni e le parole delle arstiste sul palcoscenico che hanno indossato tutte la scarpetta rossa, gioiello realizzato in edizione limitatata da Rue des Milleue che ha voluto contribuire per rendere omaggio alle donne e sottolineare il proprio sostegno ad una causa così importante. La Scarpetta rossa è diventata dal 2012 simbolo proprio della lotta al femminicidio e alla violenza contro le donne quando Elina Chauvet le utilizzò per la prima volta in un’installazione artistica pubblica davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città messicana d Juarez.