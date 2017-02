Dietro la Porta Rossa, molte le citazioni

Occorre sciropparselo con calma, accantonando decenni di serie esoteriche americane.

La sigla è una vertigine grafica. La musica cadenza un racconto che più noir non si può. L’incipit è un passo di Hoffman (con la sua passione per i doppelganger, i doppi): c’è questo commissario Leonardo Cagliostro - interpretato dal talentosamente ubiquo Lino Guanciale- che si ritrova a rimirare il proprio cadavere tra i colleghi attoniti in una notte triestina piena di pioggia. La porta rossa, nuova fiction su Raidue che vince il prime time (mercoledì , prime time, share 13%) stracciando Mediaset e la stessa Raiuno, è una produzione straniante e inconsueta. La storia dello spettro d’uno sbirro che, alla soglia della “porta rossa” - il separè narrativo che divide la vita dalla morte- viene rispedito indietro per scovare il suo assassino è ben calibrata nella sceneggiatura e nella regia “sporca”. Funziona perfino l’uso dei flashback con tanto di antefatti ad incastro, col commissario che da la caccia al narcotrafficante detto “il Messicano” e viene crivellato dai colpi di un criminale senza volto; e si snoda bene il suo rapporto con la moglie Anna Mayer (un nome uscito da un fumetto di Diabolik) ; e fila pure, nel plot, anche la presenza di una ragazza medium unica. La quale, titolare di zia autista di tram, e alla ricerca di un padre che non aveva mai avuto, si rivela l’unica a vedere l’ectoplasma col distintivo che scorrazza per la città. Tra l’altro Guanciale che ondeggia disperato tra i suoi amici straziati, produce inusitate dote di ammirazione ed ancoscia in dosi eguali.

Questa fiction rientra, dopo quella su Schiavone, nel solco sperimentale di Raidue ed è, soprattutto per questo degna d’applauso.Bene. Viva.

Senonche è pure, per i malati di cinema e fumetti americani -come il sottoscritto- una caccia alla citazione continua, roba ansiogena come il resto del film. Roba che diventa quasi gioco letterario. Qui le citazioni sgorgano deppertutto.

E sarebbe troppo facile evocare il detective-fantasma con piccolo medium annesso del Sesto senso di Shyamalan. O Ghost, con Patrick Swayze spettro che insegna alla moglie a plasmare vasi di terracotta. O Il paradiso può attendere. La citazione nascosta qui, è di fumetto, Deadman, di Camine Infantino Dc Comic, ’67 solo che al posto del poliziotto, vaga in cerca di vendetta lo spirito di un acrobata. Non mi parlate di originalità. La trama, comunque, prende...