Non esistono più gli scherzi perfetti di una volta...

D’accordo. Il riso fa buon sangue, e la goliardia, a volte, è Lexotan contro il logorio della vita moderna, diceva il Calindri intasato di Cynar.

Ma, onestamente, Lo scherzo perfetto (Italiauno, giovedì prime time) più che un’epifania creativa, mi risulta una copia bruttarella del glorioso Scherzi a parte di Fatma Ruffini. Però shakerato col Ridiculousness di Mtv e con lo schema dei mille talent che oggi affollano i palinsesti. Togliendo le intro tenacemente pleonastiche di Teo Mammucari, il nulla espanso della parte in studio, le battute glabre di Gene Gnocchi chiaramente in modalità alimentare accanto ad una graziosa signora di cui mi sfugge il nome; al netto di tutto questo, insomma, Lo scherzo perfetto suscita sentimenti constrastanti. Sarà che sono io che invecchio, ma gli scherzi non sono più quelli di Ruffini. Per dire. M’intristisce assai osservare una tizia che sorprende il fidanzato a letto con la migliore amica (la quale, nuda sul lettone obbietta: «Stai violando la privacy...»). E mi spiazza vedere un’altra tizia in bikini la quale finge di farsi togliere dai passanti un’imperlata di spine dal culo, mentre un finto fidanzato dà in escandescenze. E mi stranizza seguire le geste di una coppia di turisti che hanno pagato per una vacanza extralusso e finiscono per ritrovarsi in un tugurio da Grande Fratello, contornati dall’eterno sfarfallio di telecamere nascoste. E mi incupisce, perfino, l’annuncio di uno scherzo macabro consumato in un garage con tanto di ragazza terrorizzata da una finta messa nera con cotè di amici stupidelli truccati da maniaci in stile Arancia meccanica: «È uno scherzo, dai, ci sta!...» si giustificano gli stupidelli, e io mi stupisco che la ragazza non abbia reagito con una testata dritta e precisa al setto nasale. Rispetto a Scherzi a parte, qui viene introdotto il meccansimo della gara tra «scherzatori», burlatori cortesi - che si chiamano Ilary, Gae, Aura- ; e la garatoglie parecchio rimo all’insieme. Non che, ogni tanto, non sfugga un sorriso. In fondo l’autore- principe, Marco Balestri, è una vecchia volpe della goliardata resa materia televisiva.

Ma ciò che rimane di questo deja vu macchiato dalla fretta e -a tratti- dalla narcosi è una domanda che Gene Gnocchi pone al conduttore, condendola da un esausta allusione ad Alfano e Trump: «Al giorno d’oggi ha senso fare una trasmissione sugli scherzi?». Si faccia la domanda e si dia la risposta, diceva il poeta...