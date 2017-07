Fashion e concerto di Gino Paoli per i Bagni di Bormio

Con una serata fashion e un concerto del grande Gino Paoli, che si è esibito con Danilo Rea, nella suggestiva cornice dei Bagni

Vecchi di Bormio, immersi tra gli "alberi infiniti", (evento aperto a tutta la popolazione e agli Ospiti QC Terme), si è riapertata la vasca storica scavata nella roccia con una incredibile visuale a picco sulla conca di Bormio. La vasca panoramica dei Bagni Vecchi è stata la prima inaugurata dal gruppo QC Terme, la prima vasca alpina nella quale poter fare un bagno caldo circondati dalla neve, una delle prime vasche termali nelle quali praticare la balneoterapia moderna. Da qui è partito il grande sogno del marchio di essere portatori di benessere in tutto il mondo. Per questo quella di Bormio ha oggi un valore particolare: rappresenta le sue radici, il suo cuore, le sue origini, ma allo stesso tempo anche i timori, gli esperimenti, il coraggio di innovare in un settore, quello del termalismo, che all'epoca non contemplava un'accezione al benessere moderno. Un bene storico che appartiene a tutti. QC Terme è custode temporaneo di questo bene e ha lavorato per rendere la vasca panoramica ancora più bella, trasformandola in un'infinity pool. Oggi il team QC Terme, grazie al suo importante know-how nel mondo delle spa, si è occupato internamente di tutte le fasi della costruzione della vasca: dal disegno, alla progettazione fino alla completa realizzazione.