L'equilibrio che tiene in piedi la moda

Céline Dion avvistata e fotografata con il cappotto in coccodrillo e gli stivali tempestati di cristalli firmati Saint Laurent in pieno luglio. Questa estate ha deciso di stupirci con effetti speciali: la chiamano consacrazione più alta del divismo in versione Anni 10 del terzo millennio. Dicono che la diva Dion metta in ombra anche i più riusciti tentativi sfornati dalla fabbrica delle nuove fashion blogger. Che vuol dimostrare di essere più fashion delle fashion con strepitoso clamore. C'è chi la descrive come un’icona di stile capace di battere 10 a zero le ragazzine in passerella e chi la trova assolutamente ridicola. L’abbiamo vista in blusa arancio e gonna a tubino ricamata di Bibhu Mohapatra, con scarpe altissime di Saint Laurent. Con una camicia dal grande fiocco, che le nascondeva il volto, indossata su pantaloni asimmetrici rosa stile Barbie; in sexy tubino a quadri, in pigiama a fantasia, in total look bianco con lunga mantella (sembrava di lana) che toccava terra e maxi cappello a tesa larghissima by Ralph & Russo Haute Couture.

Céine all’età di 50 forse ha voglia di divertirsi con l'abbigliamento, qualcuno dice che vuol tornare a fare la giovane donne che al contrario oggi sembra percorrere strade molto più ordinarie.

C’è chi dice che la moda è bon ton e chi che debba essere spettacolare. La moda ha bisogno di equilibrio, eleganza e buon gusto.