La bomba è destinata a scoppiare tra qualche ora, ma Dagospia lancia l'indiscrezione e il gioco è fatto: il Movimento 5 Stelle avrebbe intenzione di candidare alle proprie Parlamentarie tre clamorosi nomi vip. Secondo Dago si tratta dell'editorialista di Libero Pierluigi Paragone, l'ex direttore di SkyTg24 (e storico mezzobusto del Tg5) Emilio Carelli e l'inviato delle Iene Dino Giarrusso. Paragone, al telefono con Libero, non conferma né smentisce: "Non ne so nulla". Il verdetto arriverà oggi pomeriggio, visto che la "dead-line" per la presentazione delle candidature è stata posticipata alle 17 di mercoledì.