Una passeggiata in corso Buenos Aires con famiglia (Cristina Parodi inclusa). Mentre il conteggio dei voti lo piallava letteralmente a una quindicina di punti sotto il suo avversario Attilio Fontana, Giorgio Gori si faceva vedere bello e sorridente in una delle vie dello shopping milanese. Ma sì, in fin dei conti lui resta sindaco di bergamo. Che gliene frega se ha trascinato il pd al peggior risultato di sempre in Lombardia?