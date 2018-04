Questa sera parte La Corrida su Rai 1. Per l'occasione, il settimanale Mondadori Spy ha scovato Gabiria Brandimarte, valletta delle prime due edizioni televisive del programma di Corrado. Oggi è una donna di scienza (qui il suo sito): fa la coach comportamentale. “La televisione mi deluse”, ricorda.

"Ho lavorato accanto a Corrado per le prime due stagioni del programma", dichiara, "diventai famosissima, poi rifiutai una trasmissione che avrei dovuto condurre in body e la mia carriera è finita lì". Gabiria non si è certo disperata, anzi ha rivoluzionato la sua vita. "Mi sono trasferita in Svezia ho studiato neurolinguistica e adesso insegno a vivere una vita migliore".