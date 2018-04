Prima musulmana sul ring: Shadia, la sexy lottatrice che sfida l'islam / Foto

"Shadia! Shadia! Sei la nostra speranza!". Da quando è salita sul ring la prima volta, il 7 dicembre scorso, la popolarità di Shadia Bseiso sta crescendo in modo esponenziale. In pochi mesi la wrestler di 31 anni originaria della Giordania è diventata una specie di icona del mondo arabo, un simbolo della liberazione femminile.

E' la prima donna musulmana ad aver firmato un contratto con la Wwe, la World Wrestling Entertainment, riporta il Giornale. Da un paio di mesi si trova a Orlando in Florida, dove si sta allenando per la prossima stagione. Ed è già diventata testimonial di colossi come la compagnia aerea Emirates e Nike.