Era davvero provata, ieri, Caterina Balivo alla Vita in diretta quando ricordava Fabrizio Frizzi. La conduttrice non è andata in onda con Detto fatto per il troppo dolore. "Era un campione", ha detto Caterina, "una mosca bianca nel mondo dello spettacolo".

La Balivo ricorda di aver esordito a Miss Italia con Frizzi e che deve ringraziare lui per la sua carriera. "Avevo fatto il provino per Scommettiamo che, che lui conduceva con Afef. Avevo anche un'altra proposta, ma lui mi ha convinto: 'Vedrai che conquisterai tutti, hai iniziato con Raiuno, resta qui'". E così è stato.

Il video della Vita in diretta

Inevitabile la commozione della conduttrice, che ha cercato di asciugare le lacrime che colavano, invano. Con gli occhi, lucidi, in studio, Francesca Fialdini e Marco Liorni hanno tentato di condurre la puntata più difficile della loro vita. Un pezzo della Vita in diretta sinceramente commosso, senza retorica ma con il cuore pieno di affetto per Fabrizio.

(a.men.)

Oggi la Balivo dedica la sua puntata di Detto fatto al collega e amico scomparso.