È stata una leggenda del tennis tra anni Ottanta e Novanta, oggi è in disgrazia. La catalana Arantxa Sanchez, 46 anni, 4 titoli del Grande Slam in bacheca, è soffocata dai debiti e rischiare la prigione per la mancata restituzione di oltre 7 milioni di euro alla Banca del Lussemburgo. Come ricorda Il Giornale, suo marito ha intanto chiesto il divorzio a inizio gennaio portandole via i passaporti dei figli, di cui chiede la custodia. La Sanchez, che si è ritirata nel 2002, è oggi una delle grandi ex campionesse diventate ambasciatrici della Wta nel mondo.