Arriva da Napoli l'algoritmo per trovare i prodotti più venduti sul web

Parte da Napoli e tenta di conquistare il mondo l'idea di Stanislao e Giuseppe Montagna che in tre anni di ricerca hanno messo su un software con al suo interno un potente algoritmo in grado di scovare in real time i prodotti più venduti sul web.

Il software si connette in tempo reale alle più grandi piattaforme di selling on line quali Amazon, Ebay, Aliexpress e molte altre.

La piattaforma è in grado di stilare classifiche di prodotti divisi per categoria e per numero di venduti, riesce ad analizzare singoli stores o singoli venditori, nonché singole categorie e prodotti specifici.

Alla domanda: Quale potrebbe essere l'utilità di sapere quali sono i prodotti più venduti? Stanislao risponde così: "Conoscere cosa si vende di più è come sapere cosa hai voglia di mangiare prima che entri al ristorante ed avere la possibilità di farti servire proprio il piatto che hai in mente".

Stanislao e Giuseppe sono stati già contattati da alcune società multinazionali, ma il loro intento è quello di cedere il software in uso esclusivo al miglior offerente.

Il futuro del commercio è internet e questo ormai si sa, ma che gia si possa essere in grado di conoscerlo a fondo è davvero un gran passo per i "web business men".