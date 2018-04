Storie che soltanto in Italia. Di cosa stiamo parlando? Presto detto: di una ex collaboratrice scolastica andata in pensione a 29 anni, con 14 anni e sei mesi di contributi alle spalle. Incredibile, ma tragicamente vero: la vicenda viene riportata dal Corriere del Veneto. La baby-pensionata da Record risiede a Pozzuolo, in provincia di Udine, e oggi a 64 anni. Da che percepisce l'assegno, ha incassato quasi 200mila euro. Nella sua comunità, rivela il quotidiano, i commenti sul suo conto non sono affatto benevoli: "A quel tempo tutti gridavano allo scandalo". Certo, il caso della signora è davvero clamoroso ma non è certo l'unico: ci sono almeno 500mila lavoratori che hanno lasciato il lavoro prima dei 50 anni e percepiscono una pensione, assegni che hanno un impatto rilevante sulle casse dello Stato.