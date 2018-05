È morto a 86 anni Salvatore Ligresti, imprenditore e uomo d’affari tra i più famosi d'Italia. Nato in Sicilia e trasferitosi a Milano, costruì una fortuna grazie a investimenti e partecipazioni nelle principali società italiane. Nel corso degli anni è stato tormentato da numerosi scandali giudiziari. A lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai aveva tre figli: Giulia Maria, Gioacchino Paolo e Jonella. Secondo quanto si è appreso se n'è andato in un ospedale milanese. Dopo la condanna a 6 anni per falso in bilancio e manipolazione del mercato per Fonsai a Torino, a novembre 2017 era arrivata un’altra condanna a 5 anni e 100 mila euro di multa per la vicenda Premafin con l’accusa di aggiotaggio.