Borsa giù, spread su. L'ennesimo intoppo nella formazione del governo 5 Stelle-Lega manda in fibrillazione i mercati con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi che oggi si è impennato fino a quota 140. Ma c'è anche qualcos'altro che nelle ultime settimane s'è impennato: il prezzo dei carburanti. Con quello della benzina, su base media nazionale, che secondo Quotidiano Energia è arrivato a 1,625 euro per litro. E quello del gasolio che è arrivato a 1,487 euro al litro (ma le compagnie sono sopra 1,50 mentre i "no logo" sono a 1,46. Appena poche settimane fa il diesel stava sotto quota 1,40. In particolare, Ip e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro il prezzo di entrambi i carburanti, mentre Tamoil è salita di un centesimo solo sul gasolio.