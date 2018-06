Ci dipingono come un'Ape Piaggio che precipita da un burrone. Ma la loro banca numero 1, e una delle maggiori banche al mondo, versa in una crisi nerissima. Come riporta il quotidiano Italia Oggi, la Deutsche Bank ha visto le sue azioni perdere il 40% del valore da inizio anni a oggi. E si appresta a mandare a casa circa 10mila dipendenti. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha operato un declassamento dell'istituto di credito. La ragione principale di questa debacle, che potrebbe avere effetti sul credito sia a livello europeo sia globale, sta nel fallimento della conversione di DB da banca commerciale a banca d'investimento speculativo. Un processo iniziato negli anni Novanta, come ha ammesso l'economista capo della banca, David Folkerts-Landau.