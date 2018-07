Il Movimento 5 Stelle si prende la Cassa Depositi e prestiti, piazzando come amministratore delegato Fabrizio Palermo. Ma il ministro dell'Economia, come voleva Dario Scannapieco, in cambio del via libera ottiene le chiavi del Tesoro, il cuore del suo Dicastero. Il direttore generale sarà Alessandro Rivera, attuale responsabile del dipartimento banche del Tesoro. Soprattutto, però, la squadra di Tria sarà quella, confermatissima, che lavorava già con il suo predecessore Pier Carlo Padoan. L'alta burocrazia finanziaria in perfetta linea con Bce, Mario Draghi e Unione europea. Un sospetto (soprattutto grillino) che rischia di avere ripercussioni pesanti nei prossimi mesi, quando ci sarà da discutere la Finanziaria e litigare su deficit, debito e cordoni della borsa da allargare o stringere. Scrivi Tria, leggi Padoan?