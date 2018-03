"Una elegante e sublime presa in giro". Di sicuro, un drammatico boomerang partito dal Vaticano e che alla fine lascia sul campo un'unica vittima: Papa Francesco e i suoi "cortigiani". Il vaticanista Sandro Magister, titolare del seguitissimo blog Settimo cielo, a "svelare il mistero" della lettera di Benedetto XVI "a favore" di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera mancavano 7 righe e il sospetto di manipolazione del pensiero del Papa Emerito non è poi così campato in aria.











Antonio Socci, su Facebook, citando Magister spiega per filo e per segno cosa non torna in questo giallo d'Oltretevere: "Lo avevo scritto subito, a caldo, appena il Vaticano ha diffuso la notizia di quella lettera di Benedetto XVI che sembrava - a prima vista - un clamoroso applauso di approvazione a Bergoglio, nell'anniversario della sua elezione - ricorda l'editorialista di Libero -. Avevo scritto: perché non rendono nota tutta la lettera? Perché estrapolano solo tre frasi? Adesso è tutto chiaro". Il Vaticano non aveva distribuito la lettera integrale di Ratzinger "e ora scopriamo che nella seconda parte - con sottile sarcasmo - Benedetto XVI fa capire come va interpretato il pedaggio che ha dovuto pagare nella prima parte".



"In sostanza - sottolinea Socci - il papa emerito spiega che non ha tempo (da perdere) per scrivere un commento al formidabile pensiero teologico di Bergoglio (come gli avevano chiesto) e nemmeno ha tempo (da perdere) per leggere gli undici piccoli volumi, di vari autori, che dispiegano tutta la sapienza bergogliana. Lui, Benedetto, fa sapere che non li ha letti e nemmeno ha intenzione di leggerli perché ha altro da fare. Capita l'antifona? E ora non gli rompete più le scatole! A buon intenditor poche parole (a me pare un'elegante e sublime presa in giro)". Socci regala ai suoi follower anche una succosa postilla: "Recentemente il Papa emerito aveva scritto di sua iniziativa una bellissima prefazione teologica al libro del cardinale Sarah. Probabilmente anche per questo dal Vaticano la pretendevano pure per Bergoglio. Ma lui ha risposto picche".