La storia ha insegnato come tutti i tentativi di riconciliazione tra il mondo cristiano e quello islamico siano falliti miseramente. Lo ricorda sul Giornale Giancarlo Mazzucca che assieme a Stefano Girotti ha dato alle stampe con Mondadori il libro "Noi fratelli", al quale papa Francesco ha voluto dedicare un commento.

Il pontificato di Bergoglio si è sempre distinto per una missione particolare, "il punto centrale del suo pontificato", cioè quello di trovare un modo per dialogare con gli islamici. Anche nell'ultima Settimana santa ci ha provato in tutti i modi, dalla lavanda dei piedi con alcuni detenuti musulmani, fino alla Via crucis, fatta leggere anche a una suora di origini irachene e perseguitata dall'Isis.

Nella lettera che fa da prefazione al libro, il Papa scrive: "Nessuno di noi ha la sfera di cristallo per sapere come andranno le cose. Ma è certo che 'davanti a noi stanno l'acqua e il fuoco' (come direbbe Siracide 15,16), e spetta a noi continuamente scegliere 'dove tendere la mano'".

La posizione del pontefice sull'islam è ormai sempre più chiara: "Stanno venendo al pettine - scrive Mazzucca - tutti i nodi irrisolti da secoli di contraddizioni e di scontri. A questo punto, dobbiamo, dunque, interrogarci in modo ancor più pressante sui prossimi scenari. In quesi cinque anni appena compiuti di pontificato, abbiamo spesso sentito Francesco parlare di fratellanza tra cristiani e musulmani". Un atteggiamento criticato da chi rimprovera al papa di legittimare "l'islam e denunciare la nostra arrendevolezza nei confronti del terrorismo".