Incredibile dictu, i perfettini inglesi - da tempi immemorabili convinti di essere i più bravi e più furbi, ineguagliabili detentori del verbo della democrazia liberale - si stanno mestamente accorgendo che qualcosa non quadra, che le certezze sbandano, che i traguardi ondeggiano. Fine psico-melodrammatica della loro proverbiale sicumera. Il terreno che frana sotto i piedi, la casa che brucia e i pompieri che non arrivano. È l’effetto Brexit, o meglio, della Brexit tradita, quella cerchiobottista escogitata - dopo mille convulsioni e piroette - dall’ineffabile Theresa May (ascesa a Downing Street, poveri loro, come una novella Margareth Thatcher), la tremebonda premier tory, che quell’orco di Donald Trump ha meritatamente ridotto a un pizzico. Già perché il divorzio dal Continente - dopo anni e anni di evidente insofferenza e di piede in due staffe, mantenendo la loro immarcescibile sterlina e la loro bislacca guida a sinistra - i sudditi di Sua Maestà lo avevano scelto e votato appena due anni fa, ma presto - inebetiti dalla martellante propaganda dell’Internazionale del «politically correct» e dal boicottaggio delle elites finanziarie - avevano cominciato a dubitare, ad annaspare, a pentirsi, insomma ad avere una fifa blu. «E se invece di liberarci dei lacci e lacciuoli della mediocre e sciocca Europa dei burocrati, finissimo col perdere un mare di quattrini e la nostra florida economia scivolasse sul sentiero stretto di un’ autarchia non più supportata da un Impero che non c’è più?».

Il gusto amaro della paura, alimentato da sospette raffiche di devastanti studi e proiezioni di insigni istituti e università sui «disastri» del dopo-Brexit, ha fatto deragliare la politica britannica, sempre descritta come lucida, pragmatica e traboccante di buonsenso. A scorrere i giornali d’Oltremanica si incappa in diagnosi da brivido. Una democrazia che sta suicidandosi, un’agonia in «slow motion», talvolta - udite udite - persino un tributo alla nostra Italia (che hanno messo tanto alla berlina), riconoscendo al belpaese la capacità di gestire il caos riportandolo alla stabilità! I compassati e superboni dandy stanno mettendo in scena un clamoroso autodafè. Pur di incasinarsi l’esistenza, la vittoria referendaria dei brexiteers viene sporcata e messa in discussione dal deferimento all’autorità giudiziaria (condito da una sonora multa) al più importante comitato «pro-leave», reo - secondo l’accusa - di avere infranto la normativa sul finanziamento delle campagne elettorali. E - forse con lo zampino dell’onnipresente George Soros - la battaglia per ottenere un referendum 2.0, che cancelli gli esiti del primo a favore di un’inversione a U che riporti sulla breccia il «remain», investe in pieno - per la prima volta - lo slabbratissimo partito conservatore della pavida e indecifrabile May, che vorrebbe la botte piena e la moglie ubriaca. Una sua brillante ex-ministra - sacrificata in uno dei numerosi rimpasti del suo traballante governo, la 49enne Justine Greening, allieva dell’improvvido David Cameron e gay dichiarata, si scopre paladina dei benefici della permanenza nell’Europa (brexiteer fanatica non era stata mai) e lancia dall’interno la sua sfida, usando argomenti assai appetibili per i «remain» di sponda laburista, resuscitati dallo «stop and go» della premier ed eccitati dal ritorno a casa dell’ormai maturo enfant prodige Tony Blair, stufo di guadagnare con irritante facilità soldi a palate con le sue girovaganti conferenze e voglioso di rimettere i piedini nell’agone politico. Con il risultato che, se la crisi dell’esecutivo è dietro l’angolo, l’ipotesi di una seconda consultazione si fa concreta. Povera Inghilterra...

di Giovanni Masotti