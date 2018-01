Secondo derby dei quarti di finale di Coppa Italia senza sorprese quello che si è giocato stasera allo Juventus Stadium, dove i bianconeri di Allegri hanno come da pronostico battuto i "cugini", aggiudicandosi il derby della Mole e accedendo alle semifinali, dove incontreranno l'Atalanta. L'altra "semi" sarà invece tra Milan e Lazio. Per la Juve sono andati a segno Douglas Costa al 15' del primo tempo e Mandzukic al 22' della ripresa. rete, la seconda, convalidata con la Var per un sospetto fuorigioco di Mandzukic su assist di Dybala. Le partite di andata delle semifinali della coppa nazionale si giocheranno il p31 gennaio, quelle di ritorno il 28 febbraio. Finale a Roma il 9 maggio.