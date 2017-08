Chiamatela disaffezione alla Chiesa, o "effetto Bergoglio". Ma i numeri non mentono: in tre anni l'8 per mille alla chiesa cattolica ha perso un milione di firme, con un gettito totale che nel 2017 è sceso per la prima volta dopo anni sotto il miliardo di euro. Esattamente a 986 milioni 070mila 636 euro e 38 centesimi. Nel 2017, scrive il Messaggero, (ultimi dati disponibili relativi ai redditi 2015) tra le 17.443.907 scelte valide sull'8 per mille (il 60% dei contribuenti non fa nessuna scelta), quasi 14 milioni di contribuenti (pari a circa l'80% delle scelte valide) ha voluto destinare il suo 8 per mille Irpef alla chiesa cattolica. Ma nel 2014 erano 15.181.000 (Papa francesco si è insediato nel marzo 2013).