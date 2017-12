Un Natale difficilissimo per Papa Francesco, che non solo deve fare i conti con le fronde sempre più agguerrite in Vaticano, ma anche con le dure critiche incassate per l'omelia in cui è tornato a predicare la politica delle porte spalancate per gli immigrati. E così, dopo l'affondo di Antonio Socci, ecco quello di Luigi Bisignani, il cui pensiero corre in prima pagina su Il Tempo. L'uomo che sussurrava ai potenti parla della "notte santa", la Notte di Natale, che "fino ad appena due-tre anni fa", sottolinea, "riempiva le strade di Roma di persone che, dopo la cena natalizia, andavano in chiesa per la messa di mezzanotte".

Per Bisignani è "tutto finito. Trovare una messa di mezzanotte a Roma, la notte di Natale, è diventato un rebus. Persino quella in San Pietro, cuore ed 'esempio' per la cristianità, è iniziata quest'anno alle 21.30: i fedeli, per ovvie ragioni di sicurezza, dovevano essere in basilica già dalle 19. E infatti la navata era semideserta". Il punto è che per Bisignani "il Natale sta abbandonando le nostre terre". Dito puntato contro il Papa, "che ha 'accorciato' la formula delle benedizione urbi et orbi alzando la mano, al momento di benedire per dare ai presenti l'indulgenza, e sbrigandosela con un 'padre, Figlio e Spirito Santo' come per un Angelus domenicale".

Dunque, nella parte finale del commento, l'attacco al Pontefice si fa più duro, perché secondo Bisignani "questo Natale andrà, nei nostri pensieri, a raggiungere le regioni della nostalgia". Quali regioni? Presto detto: quella per Paolo VI che "impavido" e sofferente, "celebrava a mezzanotte i riti della tradizione millenaria". Dunque Giovanni Paolo II, altro esempio di abnegazione nella sofferenza, e anche Benedetto XVII, che celebrò la messa anche quando, nel 2007, fu buttato a terra da una ragazza. "Altri esempi e, forse altri cattolici. Che tristezza però", conclude Bisignani.