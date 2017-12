Rovinato da Veneto Banca, un 59enne ha deciso, dopo giorni di proteste pacifiche, di vendicarsi nel modo più drammatico e clamoroso: ha sfondato con la propria auto, in retromarcia, la porta d'ingresso della filiale principale dell'istituto a Montebelluna, in provincia di Treviso. L'uomo aveva investito nelle azioni dell'istituto 100mila euro, perdendo tutti i soldi. Come riportato dal quotidiano locale Il Giornale di Vicenza, l'uomo era davanti alla filiale dalla vigilia di Natale, senza mai dare in escandescenze, chiedendo di vedersi restituito il danno corrispondente all'indennità che percepiva dopo l'incidente che gli ha impedito di lavorare da ben 15 anni. Il sindaco Marzio Favero il giorno di Natale si era recato personalmente davanti alla banca per fargli gli auguri.