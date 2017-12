Ogni giorno, in Vaticano, una grana per Papa Francesco. Ora, le grane arrivano addirittura dall'Africa, dove i più importanti prelati locali, come sottolinea Il Tempo, fanno a gara "a chi la spara più grossa" per frenare l'emigrazione di massa che sta lentamente spopolando il continente. Insomma, i vescovi africani contro il Pontefice, il quale nell'omelia di Natale ha predicato a favore dell'invasione e della politica delle porte aperte. Insomma, il capo della religione cristiana detta una linea e i suoi diretti sottoposti africani si battono in modo deciso per il risultato opposto.

I religiosi africani, per sostenere le loro tesi, citano molti esempi relativi a come i migranti vengono trattati durante i viaggi della speranza ed esempi su come poi, in verità, vivano gli immigrati nei Paesi da loro ambiti, quali l'Italia. "Non abbiamo il diritto di permettere che esistano canali di emigrazione illegale quando sappiamo benissimo come funzionano. Tutto questo deve finire", ha affermato il monsignore senegalese Benjamin Ndiaye, arcivescovo di Dakar, sostenuto e spalleggiato dal suo omologo nigeriano Joseph Bagobiri. E come lui, molti altri.