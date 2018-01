I sacchetti bio sono "il" tormentone del 2018. Nel vuoto cosmico di notizie tipico delle feste di Natale in cui persino i politici blaterano nulla o meno del solito, gli "shoppers" ambientalisti a pagamento si sono guadagnati i titoloni di giornali, tg e siti internet. Il costo è minimo, ma varia comunque a seconda della catena di negozi dove si fa la spesa. E tale è stata la risonanza del caso, che Il Fatto Alimentare si è occupato di condurre un'indagine su 15 marchi della grande distribuzione per vedere i prezzi caso per caso.

E, a seconda dell'ammontare del prezzo applicato, GFK-Eurisko ha calcolato persino quanto la "tassa sulla spesa" verrà a gravare su ogni consumatore, con differenze notevoli: tra i 4,51 euro e i 12,51 euro l'anno. Tornando al prezzo per shopper le catene più virtuose sono Conad Tirreno, Coop Toscana, Unes ed Esselunga, che fanno pagare un centesimo: Auchan, Conad, Coop Italia, Coop Lombardia, Eurospar, Gros, Iper e Simply fanno pagare le buste 2 centesimi; da Lidl, Naturasì e Pam si pagano 3 centesimi.