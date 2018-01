Una slavina si è abbattuta contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Sette famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina è il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, già precedentemente chiusa al traffico proprio per il maltempo.

La prima scena che hanno incontrato i soccorritori ha fatto tornare alla mente la tragedia di Rigopiano, con la neve "entrata" letteralmente nell'appartamento del piano rialzato: "La massa ha invaso corridoio e salotto". La zona di Sestriere è isolata mentre è rischio valanghe anche nella provincia di Vercelli. Critica inoltre la situazione in Valle d’Aosta, soprattutto a a Breuil/Cervinia dove è stata nuovamente disposta la chiusura della strada regionale e dove sono circa 5.000 i turisti e i residenti di Cervinia isolati fino a quando il blocco non sarà revocato