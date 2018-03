Una intensa perturbazione sta attraversando l'Italia portando maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Allo stesso tempo una nuova irruzione di aria artica (Burian 2), avvertono gli esperti di 3bmeteo, invaderà l'Italia con piogge e nevicate anche a quote medio-basse.

Oggi giovedì 15 marzo - La perturbazione che ha raggiunto in mattinata il Nordovest e l'alta Toscana, avanzerà poi verso il Nordest e le regioni centrali, Sardegna compresa. Solo in serata i fenomeni raggiungeranno parte del Sud mentre inizierà a migliorare al Nordovest e sull'alto versante tirrenico. Previsti fenomeni anche intensi e temporaleschi su Liguria, Toscana e Lazio e piogge abbondanti sulla fascia prealpina e sul Friuli Venezia Giulia; nevicate sull'arco alpino mediamente dai 1000-1500 metri.

Venerdì 16 marzo - Parziale miglioramento seppur con ancora residua variabilità e qualche fenomeno su Est Alpi, Tirreniche centro settentrionali e dorsale centrale. Già entro fine giornata, tuttavia, un nuovo impulso instabile porterà nuove piogge su Sardegna, Nordovest e parte del Centro e del Nordest.

Sabato e domenica - Ci attende un sabato ancora di maltempo in molte parti d'Italia, in particolar modo su regioni settentrionali, tirreniche e Marche con qualche fenomeno in sconfinamento anche sulle Adriatiche centro meridionali. Ombrelli a portata di mano anche domenica con precipitazioni da Nord a Sud, localmente anche intense su Tirreniche meridionali e alto Piemonte. Attese nevicate su Alpi e Appennino dapprima oltre i 1000/1400 metri ma in calo domenica sino a quote collinari, stante l'ingresso di correnti fredde da Nordest.