Buone notizie per chi ha programmato la classica gita fuori porta per Pasqua e Pasquetta. Sin dal 1 aprile secondo i meteorologi di 3BMeteo: "Ci sarà un generale miglioramento sull'Italia, grazie al graduale allontanamento della struttura depressionaria dall'Europa centro-occidentale verso quella orientale. Mattinata con generale soleggiamento su Isole Maggiori, Nordovest, coste tosco-laziali, basso Adriatico e settori ionici. Maggior variabilità altrove".

Non mancheranno però le piogge, in particolare sui "versanti del basso Tirreno, sulla dorsale appenninica centro-meridionale e isolatamente anche sul medio Adriatico (Marche, interne abruzzesi). Dal pomeriggio un po' di instabilità anche sui rilievi del Nordest, con possibili scrosci di pioggia piuttosto localizzati".

Le temperature saranno comunque in in calo soprattutto al Sud rispetto ai valori dei giorni scorsi, con massime che difficilmente supereranno i 14/16°C. In rialzo diurno al Nord, fino a 18°C sulla Valpadana centro-occidentale, mentre lungo le coste i valori rimarranno molto più contenuti (13°C sull'alto Adriatico) a causa del mare ancora freddo. Diminuzione delle minime al Centronord (5/8°C).

Venti tesi da Ovest e Nord-Ovest,forti tra Sardegna e Tirreno ma in attenuazione entro fine giornata. Mari molto agitati a ovest della Penisola, fino a grosso il mar di Corsica e di Sardegna, da poco mosso a mosso il medio-alto Adriatico.