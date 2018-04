E' una settimana da incubo meteorologico, quella che si sta vivendo nelle regioni del centro-nord. Dopo il weekend scorso decisamente primaverile, con temperature che in pianura hanno toccato i 20 gradi, da ieri piove, anche con forte intensità, sulla Liguria, il Piemonte e sulla Lombardia. E le temperature massime sono precipitate poco sopra i 10 gradi, sempre in pianura.

La situazione dovrebbe persino peggiorare nella giornata di giovedì quando la neve potrebbe cadere a partire dai 900 metri di quota sul Piemonte occidentale e poi verso est su Alpi e Prealpi al di sopra dei 1.500 metri. Una pausa, con il ritorno delle temperature massime attorno alle medie stagionali, è attesa per la giornata di sabato, prima di un nuovo peggioramento per la domenica pomeriggio e il lunedì. Anche la prossima settimana sarà improntata alla variabilità. Al sud, invece, sole e temperature miti per tutta la settimana, con le piogge che sono attese per martedì di quella prossima.