Il campo di alta pressione presente sull’Europa centrale, secondo gli esperti dell'Aeronautica militare, si consolida ulteriormente su gran parte dell’italia; sulle due isole maggiori ed in parte sull’appennino meridionale correnti fresche orientali in quota determinano una moderata instabilità pomeridiana.

NORD

Tempo stabile e soleggiato salvo qualche locale annuvolamento pomeridiano sulle aree montuose, specie nei settori orientali.

CENTRO E SARDEGNA

Sereno o poco nuvoloso con nubi in temporaneo aumento sulle zone interne fra Lazio e Abruzzo e sulla Sardegna dove si potranno avere degli isolati rovesci in attenuazione serale.

SUD E SICILIA

sereno o poco nuvoloso con nubi in intensificazione nelle ore più calde della giornata sulle aree interne della Sicilia, della Calabria e fra Cilento, Basilicata e Puglia con rovesci, isolati sulle aree peninsulari, sparsi e con isolati temporali sulla Sicilia; nubi e fenomeni si dissolveranno in serata.

TEMPERATURE

Massime in diminuzione sul settore ionico e sulla Sicilia centro-orientale, in aumento sulla Sardegna; senza variazioni sul resto del territorio; minime in lieve aumento lungo le aree appenniniche centro-meridionali, in leggera diminuzione sulle aree ioniche e sui versanti settentrionali di Adriatico e Tirreno; stazionarie altrove.

VENTI

deboli settentrionali sulla Puglia salentina e sulla Calabria ionica con qualche residuo rinforzo; deboli di direzione variabile sulle altre zone, localmente a regime di brezza.

MARI

Mossi basso Adriatico e Jonio con moto ondoso in attenuazione; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

TEMPO PREVISTO PER DOMANI

NORD

Al primo mattino sereno o poco nuvoloso su tutto il settore. Dal tardo mattino aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l’area prealpina centrorientale, con qualche isolato debole rovescio o temporale pomeridiano, in successiva attenuazione serale.

CENTRO E SARDEGNA

Al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l’area appenninica, con qualche isolato debole rovescio temporale pomeridiano, in successiva attenuazione serale.

SUD E SICILIA

Addensamenti compatti al primo mattino lungo le aree costiere ioniche, con qualche isolato debole rovescio o temporale su Sicilia e Calabria; poco nuvoloso sul resto del settore. Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta al resto di Sicilia e Calabria e lungo l’area appenninica, con rovesci o temporali, sparsi lungo l’area appenninica e diffusi su Calabria e Sicilia, in successiva generale attenuazione serale.

TEMPERATURE

Minime lieve aumento lungo le aree appenniniche centromeridionali, Sicilia e Calabria tirreniche e Sardegna, stazionarie o in lieve diminuzione altrove; massime in flessione su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, aree costiere tirreniche peninsulari, Sicilia e Sardegna orientale, in rialzo sulle regioni adriatiche centromeridionali e sul resto della Sardegna, stazionarie altrove.

VENTI

Deboli di direzione variabile, localmente a regime di brezza.

MARI

Mossi lo Jonio e lo stretto di Sicilia parte meridionale; calmi o poco mossi i restanti bacini.