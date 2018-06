non poteva spettare oltre Matteo Salvini, dopo gli 800 migranti già sbarcati in Italia durante la sua prima settimana da ministro dell'Interno. E così oggi ha deciso di tradurre in pratica la linea dura che aveva annunciato nei giorni scorsi e che a suo tempo Minniti aveva solo ventilato senza mai mettere in pratica. Il leader leghista ha disposto la chiusura di tutti i porti italiani per la nave Acquarius della Ong italo-franco-tedesca Sos Mediterranee, che si trova a 46 miglia da Malta e ha a bordo 629 migranti partiti dalla Libia e imbarcati dalla Ong in diverse operazioni di "salvataggio" nel Canale di Sicilia. Salvini, che nei giorni scorsi aveva annunciato che le Ong avrebbero smesso di fingere da taxi per i clandestini tra Africa e Italia, ha scritto alle autorità maltesi spiegando che quello della Valletta è il posto più sicuro e adeguato per l'approdo della Acquarius e che in caso di diniego da malta l'Italia non concederà alla Acquarius l'approdo in alcun porto italiano.

"Il recupero della nave Acquarius è avvenuto nell’area di ricerca e salvataggio libico ed è stato coordinato dal centro di Roma. Malta non è l’autorità di coordinamento e non ha competenze su questo caso" afferma un portavoce del governo maltese. La Valletta respinge dunque la possibilità di accogliere Acquarius con il suo carico di migranti.