Non c'è solo il minestrone. L'allarme listeria (un batterio che può anche causare la morte se ingerito), si estende oggi al mais. In Sicilia, in particolare, l'azienda belga Greenyard, uno dei maggiori distributori di verdure e frutta surgelate al mondo, e Lidl hanno ritirato due prodotti "Freshona" in vendita nei discount dell'isola: mais surgelato e mix di verdure surgelate.

Ma è allarme-mais surgelato in tutta Europa: in Germania, sempre per i prodotti "Freshona" venduti da Lidl, nel Regno Unito dove sono stati ritirati 43 prodotti a base di mais dolce di Greenyard frozen UK, in Ungheria e in Austria. La listeria è un batterio resistente a temperature bassissime e che solo la cottura ben completa può uccidere. I sintomi della contaminazione sono nausea, vomito, diarrea, nei casi più gravi meningite. In Europa, dal 2015 a oggi, si sono registrati 47 casi e 9 decessi.