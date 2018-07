Appena messo alle spalle il caso Diciotti, con tempismo che non deve stupire, arriva dal Canale di Sicilia la segnalazione di un'altra imbarcazione diretta verso i porti italiani con 450 immigrati a bordo. Il barcone, secondo informazioni del Viminale, era questa mattina in acque di competenza di Malta, che si era fatta carico di intervenire senza tuttavia muoversi in tal senso a distanza di ore. E il barcone avrebbe, a quel punto, ripreso a muoversi, questa volta in direzione dell'Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su Facebook, ha precisato che Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia sappiano che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?".