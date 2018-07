Regione Campania, si sigla l'accordo per la conservazione delle arti tessili di San Leucio

Lunedì alle ore 10 presso la sala giunta della Regione Campania, in via Santa Lucia a Napoli, sarà firmato il protocollo d’intesa per l’istituzione di corsi di formazione per la conservazione delle antiche arti tessili di San Leucio (telai per la filatura della seta). A firmarlo, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’Assessore allea Formazione, alle Pari Opportunità Chiara Marciani, il sindaco del Comune di Caserta e i rappresentanti della Camera del Commercio e di Confindustria Caserta, con la partecipazione della Rete San Leucio Textile.

“Il protocollo d’intesa – dichiara l’Assessore Chiara Marciani – firmato per la rivalutazione di un’arte antica e preziosa come la seta di San Leucio è solo il primo di alcuni interventi che la Giunta regionale farà per poter riportare alla luce i vecchi mestieri che hanno reso grande la nostra Campania. I percorsi formativi in questi settori, continua l’Assessore Marciani, non solo avvicinano i giovani a queste professioni, ma valorizzano competenze fondamentali per il nostro territorio”.

La collaborazione tra le parti è finalizzata al recupero dell’antica tradizione serica di San Leucio, dando il via alla produzione e alla commercializzazione dei manufatti in seta e favorendo l’aggregazione delle aziende del settore. I sottoscrittori si impegnano ad avviare percorsi formativi relativi sia alle tecniche storiche di produzione e di utilizzo dei telai, sia alla gestione, manutenzione e conservazione dei telai stessi.

Infine, d’intesa tra La Regione Campania e il Comune di Caserta, il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio ospiterà una scuola di formazione per il recupero delle antiche arti tessili.

di Domenico Fredella