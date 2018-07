Caldo africano al Centro Sud e temporali al Nord. Questo fine settimana è segnato da una spaccatura in due, come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera: "L'estate prosegue a corrente alternata al Nord per una nuova perturbazione che dividerà l'Italia sul fronte meteo".

TEMPORALI AL NORD - L'indebolimento dell'anticiclone africano determina il graduale passaggio di una perturbazione sulla nostra Penisola. Il week-end dunque si preannuncia instabile soprattutto al Nord dove saranno più probabili e frequenti rovesci e temporali irregolari, anche di forte intensità. Non sono da escludersi delle grandinate e colpi di vento.

ANTICICLONE AFRICANO AL CENTRO SUD - Al Centro Sud invece continuerà a dominare l'alta pressione africana con un tempo perlopiù soleggiato, eccetto per qualche nota instabile su Alta Toscana, Nord Marche e Romagna. Lunedì però ci sarà un cambiamento anche su queste regioni con l'arrivo di temporali.

TEMPERATURE FINO A 40 GRADI - Il clima si manterrà caldo, specie al Centro Sud; diverse località supereranno i 33-34 gradi, con punte di 36-38 sulle aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, fino a 40 sulle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Le temperature saranno invece in calo al Nord. "Un rientro alla normalità estiva giungerà non prima di lunedì quando i venti di Maestrale porteranno un generale abbassamento termico anche al Centro Sud con la cessazione della veloce ondata di caldo".