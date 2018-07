Rapporto Infosfera sulle fake news del web: l'82% degli italiani non le riconosce

Questi i dati allarmanti che emergono dal rapporto "Infosfera" sull'universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'Università Suor Orsola Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di Social media marketing.

l'assessore Chiara Marciani alla formazione è pari opportunità della Regione Campania presente alla relazione di Infosfera evidenziato come sia importante il risultato di questa ricerca soprattutto per i giovani visto che sono stati presi dai 11 anni in poi che frequentano abitualmente i social e che maggiormente devono essere guidati verso una giusta comunicazione e soprattutto nel saper distinguere il vero dal falso di qui l'impegno anche della Regione Campania di formare in questo campo anche i giovanissimi.

“La ricerca di Infosfera dichiara l'assessore Chiara Marciani è ricca di spunti di riflessioni molto interessanti, non solo per l’elevato numero di dati e persone che ha coinvolto, ma soprattutto per i risultati, che tengono in considerazione in fascia di età molto ampia coinvolgendo anche i giovanissimi a partire da 11 anni. Questi dati possono essere uno strumento molto utile per le attività che anche la Regione Campania mette in campo, per capire come co6municare con i giovani e sostenerli anche nell’utilizzo consapevole dei mezzi si comunicazione”. L'intero rapporto è stato poi pubblicato sul sito dell'università Suor Orsola Benincasa .