La fisiognomica non è una scienza esatta, forse non è neanche una scienza. Tuttavia quando guardo le fotografie di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata da alcuni nigeriani brutti come il demonio, non riesco a pensare fosse completamente rimbambita dalle droghe e disponibile ad accompagnarsi con certi individui.







C'è qualcosa che non funziona nelle ricostruzioni della sua breve e tribolata vita. Molti giovani, incluso qualche nostro figlio, hanno avuto disturbi psicologici e si sono abbandonati al consumo di sostanze stupefacenti. Ma, nel caso di Pamela, bisogna aggiungere che ella si era accorta di avere imboccato una strada buia e si era rassegnata ad entrare in una struttura idonea a curare certe patologie. Significa che aveva ancora un barlume di ragionevolezza. Ultimamente le sue turbe psichiche si erano attenuate e aveva trovato un lavoro compatibile con la convivenza in istituto. Come mai all'improvviso è fuggita e si è consegnata ai suoi assassini? L'interrogativo merita una risposta che finora non è stata data da chi indaga. Quali pressioni essi hanno esercitato sulla giovane per costringerla a stare nelle loro mani lorde di sangue? Sono ricorsi alle intimidazioni o addirittura alla violenza per sequestrarla? E perché l'hanno uccisa?

La questione non si può archiviare con una scrollata di spalle. Bisogna investigare. Troppo comodo far passare Pamela per una tossica pronta a tutto pur di farsi delle iniezioni, che peraltro detestava per una sorta di fobia nei confronti degli aghi. Il sospetto che abbiamo è che la fanciulla sia stata trascinata con l'inganno o la forza nella casa dove è stata soppressa per motivi tuttora ignoti. Qui è necessario chiarire vari punti dell'accaduto se si vuole capire fino in fondo il movente del delitto, che non può essere la somministrazione di una dose. Può darsi che una giovane sia ricaduta vittima della tossicodipendenza, ma rimane un mistero perché per questo i nigeriani l'abbiano ammazzata. Che interesse avevano ad eliminarla? Siamo persuasi che la verità non sia ancora emersa. In attesa di completare il quadro della nebulosa situazione, preghiamo gli inquirenti di non accontentarsi delle versioni divulgate, ma di scoprire l'arcano. Non si fa a pezzi una ragazza solo per averle venduto un po' di stupefacente. Non siamo in grado di bere simili stupidaggini. Fosse così ogni giorno in Italia si registrerebbe una strage di poveri tossici.



di Vittorio Feltri