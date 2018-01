Vergogna in diretta a Linea Notte del Tg3, Rai. Giovanna Botteri, corrispondente dagli Stati Uniti, interpellata dal conduttore Maurizio Mannoni sulle reazioni Usa dalla situazione in Iran, tuona (video): "Gli Stati Uniti sono indirettamente protagonisti. E' l'America di Trump che ha tolto le speranze ai giovani iraniani". Come molti sanno, per la Botteri Trump è colpevole di tutti i mali del mondo. Indignate le reazioni su Twitter.

"Quindi", scrive ad esempio Maria Giovanna Maglie, "questi rischiano la morte in piazza contro il regime perché dopo anni di complicità gli Usa fanno il muso duro e si apre uno spiraglio, e la Rai li insulta così?". "No canone", scrive poi la nota giornalista. In effetti la Botteri fa passare la voglia di pagare la tassa della Rai.