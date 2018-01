Un ricordo commovente, a botta calda. Marina Ripa di Meana è morta da poche ore, a 76 anni, dopo una lotta di 16 anni contro un tumore e sua figlia, l'attrice Lucrezia Lante della Rovere, l'ha voluta omaggiare con poche, struggenti parole: "Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!". Marina Ripa di Meana aveva due nipoti e sarebbe diventata bisnonna tra poche settimane.

Oltre a famigliari e amici, anche il mondo della politica e della tv ha voluto ricordare una pasionaria, ironica e controcorrente. "Buon viaggio a una donna generosa, intelligente, coraggiosa e controcorrente", ha scritto sui social il segretario della lega Matteo Salvini. Per Fabrizio Cicchitto, che ha condiviso con la Ripa di Meana trascorsi socialisti, "perdiamo una donna di straordinaria vivacità e intelligenza, che negli anni '60-'70 inventava iniziative provocatorie e scrisse libri di memoria ancor più provocatori, il tutto però fatto sul filo dell'intelligenza e del buongusto". "Sei stata una leonessa, nella vita e nella tua guerra contro la malattia. Geniale, anticonformista, coraggiosa, hai sempre detto quello che pensavi. Ti abbiamo amata e ti ameremo per questo. Ciao Marina!", ha scritto su Instagram Barbara D'Urso, che tante volte l'ha ospitata nel suo salotto su Canale 5. "Hai combattuto per 16 anni e sei rimasta bellissima fino alla fine", è invece il ricordo di Cristina Parodi.