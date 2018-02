Era uno dei re della tv italiana degli anni 90, poi Valerio Merola è stato travolto da uno dei primi scandali sessuali del nostro mondo dello spettacolo, l'inchiesta Vallettopoli finita in un nulla di fatto. Merola, come il suo amico Gigi Sabani è stato scagionato da ogni accusa di favori sessuali chiesti ad aspiranti showgirl in cambio di un "aiutino" nel mondo della tv. Lui ne è uscito a testa alta, anche se a fatica: oggi vive tra Montecarlo e Lago di Garda, è spesso opinionista da Federica Panicucci a Mattino 5, anche se quella vicenda è ancora "un peso nell'anima". "Sabani invece ne soffrì a tal punto da uscirne devastato: era una persona di una bontà e di un talento infinito ma anche molto fragile. Quella vicenda su di lui ebbe un effetto devastante e non a caso morì d'infarto".





Intervistato dal settimanale Spy Merola, 62 anni, guarda avanti: "Da tre anni porto di nuovo in giro per l'Italia Bravissima: è stato in assoluto il primo talent show, lo realizzai nel '91 e oggi è un format di successo anche in Sudamerica". Senza lo scandalo giudizario-gossipparo, giura, oggi avrebbe superato Miss Italia per numero di ragazze iscritte. "L'idea è quella di scovare le showgirl del futuro: Chiara Galvani, l'ultima vincitrice, l'abbiamo presentata a The Voice e ha superato il primo provino".

Ma a tenere banco è il confronto con il suo passato di successo. Non ha mai pensato di lasciare il mondo dello spettacolo né si è commiserato o pensato di farla finita. "Sono stato un gladiatore, nonostante le botte pesantissime, e ne sono sempre uscito pulito: non ho il minimo addebito con la giustizia". E la tv? "Per qualche anno mi hanno chiuso le porte. Poi fui ricontattato per l'Isola dei famosi" che, spiega, "è un'esperienza che si fa una sola volta. Mi avevano prospettato l'ipotesi Grande Fratello Vip e quello invece lo farei".

È passato alla storia della cronaca rosa come Merolone, per il fisico palestrato e, si dice, le misure "virili" decisamente importanti. "Non mi sono fatto mancare nulla, ho girato in elicottero e in Lamborghini, ho avuto case a Parigi, Miami e Cuba. Non mi preoccupavo del domani. Ora l'età presenta il conto". Nessuna difficoltà economica, "ma gli Anni '90 non ci sono più per nessuno". Grande seduttore, e conferma tutto, a cominciare dal numero di amanti: "Arrivo a tre zeri, ma non le ho mai contate. Anche da playboy incallito, non ho mai tradito". E il Merolone? "È diventato il mio tormento. In Italia meglio navigare piatto, in ogni senso. Comunque meglio one che ino". Gli proposero anche 180mila euro per fare da testimonial a una linea di virilizzanti: "Rifiutai. Ma oggi avrei accettato".