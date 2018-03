Mentre Maria Elena Boschi è stata costretta all'esilio in Alto Adige per essere votata, dato che dalle sue parti non è molto simpatica alla gente, chi diventa cittadino onorario di Arezzo? Pupo. Uno schiaffo all'ex ministro...

Oggi alle ore 18 il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, consegnerà a Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, il premio più ambito per un cittadino aretino, il "CIVITAS ARETII". Il riconoscimento, istituito alla memoria di Monsignor Angelo Tafi ed ormai giunto alla quindicesima edizione, attribuisce al cantante toscano la cittadinanza onoraria. L’onorificenza viene assegnata ogni anno a persone, associazioni e istituzioni che contribuiscono alla diffusione della tradizione aretina in tutto il mondo. “Dischi d’oro e Telegatti non valgono un riconoscimento che arriva dalla propria città”, ha detto la star di Gelato al cioccolato.

Negli anni passati il premio è stato conferito a personalità di spicco come Domenico Giani, capo storico della sicurezza del Papa, a Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada e ad altri importanti personaggi nati nel comune toscano. Per l’occasione si terrà un corteo per le strade del centro al quale parteciperanno gli Sbandieratori del Saracino e il Gruppo Musici, due istituzioni antiche e famose in tutto il mondo.