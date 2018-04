“Ricchione patentato, fai una brutta fine, ti faccio trovare una bomba sotto la tua auto”, “Bastardo brucerai ad Auschwitz con il triangolo rosa nel c….”, “Pezzo di merda frocio”: Klaus Davi posta un video con audio rigorosamente originali su YouTube che raccoglie insulti e minacce ricevuti dai boss della ‘Ndrangheta soprattutto in Lombardia e Calabria con l’obiettivo di incidere un rap che racconti alle giovani generazioni miserie e pregiudizi dei narcos italiani.

Il massmediologo, ospite fisso di Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7, è impegnato da tre anni in una campagna di comunicazione contro la ‘Ndrangheta. Proprio in queste ore ha ‘braccato’ sotto casa il super Boss Orazio De Stefano (qui il video) a capo di una delle famiglie più sanguinarie e appena postato il video (prodotto dal network RTV) sono fioccate le minacce di morte sulla bacheca visibili a tutti.

“Chiunque si occupi di questi temi viene preso di mira, che si tratti di magistrati, poliziotti, giornalisti. Non fa neanche più notizia. La Prefettura di Reggio insiste col volermi dare la scorta ma secondo me can che abbaia non morde. E poi la scorta serve ad alcuni politici che hanno consegnato terre bellissime alla mafia… Ho pensato quindi di sdrammatizzare incidendo un rap. Attraverso gli insulti, le umiliazioni e le minacce racconto cos’è la ‘Ndrangheta ai più giovani. Ho contattato J Ax e Fabri Fibra ma faccio un appello a tutti i rapper. Siete importanti quanto la scuola. Mafia vuol dire ignoranza, oscurantismo, omofobia, corruzione. Aiutateci a combatterla”.