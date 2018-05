"Luigi Di Maio era nervosetto, in Friuli Venezia Giulia ha perso consensi. Gli elettori dei 5 stelle non li hanno votati". Daniela Santanchè, ospite di Omnibus, su La7, commenta le dichiarazioni del candidato premier del Movimento 5 stelle sulle trattative per il nuovo governo e le accuse a Matteo Salvini. "A me dà fastidio Di Maio che dice io premier o niente. Agli italiani interessa che si facciano delle cose. Non capisco questo modo di occupare le poltrone dei grillini dove stanno dimostrando di essere campioni del mondo".