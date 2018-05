"Un'ultima sveltina". Nella redazione del Fatto quotidiano, come prevedibile, non hanno preso bene la trattativa ormai avviata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per formare il governo. E mentre il direttore Marco Travaglio piange lacrime amare, Vauro Senesi si rifà con le sue solite vignette al limite del pecoreccio. La matita armata toscana prende di mira, com'è ovvio, il leghista Salvini mettendogli letteralmente le mani nelle mutande. Giudicate voi...