Una Maria Elena Boschi "bellezza da cartolina". L'ormai ex sottosegretaria si gode le trattative di governo tra Lega e M5s da lontano, come Aventino Pd impone. Il suo colle però è lontano da Roma: è tornata in Toscana e si auto-immortala su un terrazzo al tramonto, con abitino da sera nero molto vezzoso (con tanto di pizzo e trasparenze). In mano un calice di rosso (Chianti?), ma niente pop corn...