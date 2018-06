Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi, oggi è il parroco abruzzese e collaboratore dell'HuffingtonPost.it diretto da Lucia Annunziata a dare scandalo con invettive gravissime contro Matteo Salvini. Ve le proponiamo come le ha pronunciate lui stesso, intervenendo in diretta a La Zanzara su Radio 24. Ogni commento è francamente superfluo.





"Per me Salvini è un fascista e un razzista. Non ci piove. Dice più o meno le stesse cose di Hitler. Che fino a quando era vivo riempiva le piazze ed è diventato un mostro, e spero lo diventi anche lui. Non gli batto le mani". "Hitler odiava gli ebrei, Salvini odia i musulmani. Hitler odiava gli omosessuali, come Salvini. Hitler pensava che i rom fossero il problema della Germania, mentre oggi il ministro degli Interni pensa che i rom siano il problema dell'Italia…". "Anche Mussolini è andato al potere con la democrazia. Hitler metteva la gente nei vagoni piombati? Lui era la forma hard, Salvini quella light... lui chiude i porti". "Salvini è squadrista, razzista, ignorante, volgare, cinico e baro, sbrodolatore di volgarità, fomentatore di odio, prevaricatore, lupo travestito da agnello, cristiano camuffato". "Bisogna ribellarsi perché Salvini camuffa il suo razzismo con il rosario, col populismo, ma ha un odio di rapina, è un mostro. Non auguro la morte a nessuno, ma deve scomparire dalla vita pubblica e politica. Mi auguro che scompaia come politico. E poi Cristo non è solo quello dei santini, ma quello della frusta. Quello che dice Frusta i sepolcri imbiancati e le vipere che coartano il popolo".