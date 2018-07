Sarà pure in "condizioni molto gravi" Sergio Marchionne ma questo non frena Enrico Rossi presidente piddino della Regione Toscana a gettare fango sulla sua persona. "I giornali esaltano le sue capacità di leader e di innovatore", scrive sul suo profilo Facebook, ma "non si deve dimenticare la residenza in Svizzera per pagare meno tasse, il Progetto Italia subito negato, il baricentro aziendale che si sposta in Usa, la sede legale di FCA in Olanda e quella fiscale a Londra. Infine, un certo autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati; e gli occupati che sono passati dai 120000 del 2000 ai 29000 di oggi".

Insomma, continua Rossi, Marchionne era sì "un manager capace, soprattutto per gli azionisti, ma certo poco o per niente attento alla storia e agli interessi industriali del Paese, il quale, d’altra parte, ha avuto una politica debole, priva di strategie industriali, che sostanzialmente ha lasciato fare".