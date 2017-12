Maria Elena Boschi, nonostante le polemiche sul caso Banca Etruria e le possibili conseguenze in termini elettorali, verrà ricandidata dal Pd: ormai pare certo, così come d'altronde ha affermato lo scricchiolante segretario Matteo Renzi. E dopo l'ipotesi di candidarla in Campania, secondo quanto scrive La Nazione, ora spunta un altro collegio: quello di Lucca, laddove la sottosegretaria potrebbe giocarsi il suo futuro in Parlamento. L'indiscrezione filtra da fonti anonime del partito democratico.

Ma la vera notizia, semmai, è il fatto che Forza Italia abbia deciso di fare guerra vera alla Boschi. Come? Candidato nello stesso collegio uninominale un nome di peso, ovvero quello di Deborah Bergamini, responsabile della comunicazione di Forza Italia e da sempre stimatissima da Silvio Berlusconi. Una viareggina doc, insomma, contro Maria Elena. Una politica che conosce a fondo il territorio del collegio lucchese e che potrebbe battere la Boschi, alla quale per entrare in Parlamento, nel caso, resterebbe soltanto la possibilità di rientrare tra i candidati eletti nella quota proporzionale prevista dal Rosatellum.