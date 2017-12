"Spero in un governo guidato da un premier Pd non per spirito di corpo ma perché lo considero un fatto positivo per l'Italia". Matteo Renzi in una intervista a La Stampa diche che "l'Italia è più sicura se guidata dal Pd", e attacca Silvio Berlusconi e Movimento 5 stelle: "Non è tempo di apprendisti stregoni che si qualificano come nuovi o del ritorno di chi ha fatto schizzare lo spread a livelli record. E tempo di solidità e di forza tranquilla".

Ma il segretario del Pd frena su una possibile alleanza di governo con Liberi e uguali di Pietro Grasso: "Non abbiamo niente contro Grasso, ma vedendo quanto sono accreditati nei sondaggi - spiega il leader Dem - non mi pare l'ipotesi più realistica". E sulla sua scelta di correre come senatore, spiega: "I cittadini hanno scelto di tenere vivo il Senato e adesso trovo doveroso sottopormi al voto degli italiani per entrare o meno in Senato. Anzi: ho letto che Matteo Salvini vuole sfidarmi dove mi candido io: lo aspetto nel collegio senatoriale di Firenze".